„An was soll man noch sparen?“ - Was die Menschen in Mansfeld-Südharz über die gestiegenen Preise denken

Experten rechnen auch im März mit steigenden Preisen. Wie es den Mansfeld-Südharzern damit geht, und an welchen Dingen sie einsparen würden beziehungsweise müssen.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Ob an der Tankstelle, im Supermarkt oder bei der Heizkostenabrechnung, bei vielen Dingen ist aktuell ein deutlicher Preisanstieg zu spüren. Und die Inflation soll sich laut Statistischem Bundesamt im März noch verstärken. Kurzum: Alles wird teurer, während die Einkommen gleichbleibend sind. Wie es den Menschen in Mansfeld-Südharz damit geht, woran sie vielleicht jetzt sparen müssen, hat die MZ in einer Umfrage zusammengefasst.