Am 6. Spieltag der Kreisoberliga punkten hauptsächlich die Gastmannschaften

Wippra/MZ - Schlechter kann es kaum laufen. Nicht für den Spieler, nicht für die Mannschaft. Nach 70 Minuten der Kreisoberliga-Partie zwischen der SG Wippertal und Alemania Riestedt kam Till David Büchel bei den Gastgebern als Einwechselspieler in die Partie. Nur zwei Minuten später unterlief ihm ein ganz bitteres Eigentor. Mit dem 0:3 waren alle Messen gesungen, am Ende verloren die Wippertaler 1:4. Torschütze bei den Gastgebern war Tobias Lengsfeld. Bei Alemania netzten Nils Wesemann (2), Cedric Aepfler und eben Büchel ein.

Für das gastgebende Team von Trainer Jörg Herrmann war es die dritte Pleite in Folge. Unverdient war sie nicht. Die Riestedter ließen noch einige glasklare Chancen aus. Selbst einen Elfmeter ließen sie ungenutzt. Felix Müller ließ mit seinem Schuss an die Querlatte dabei das Tor erzittern. So war der Sieg der Gäste, die nun schon neun Zähler auf ihrem Konto haben, verdient. Für Till David Büchel und die SG Wippertal bleibt die Hoffnung, dass es in den nächsten Partien besser läuft.

Erster Punkt für Rot-Weiß Großörner

Aus dem erhofften ersten Saisonsieg ist nichts geworden, aber immerhin holte sich die Elf von Rot-Weiß Großörner den ersten Punkt der Saison. Das Keller-Duell gegen Aufbau Eisleben endete 3:3. Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit schien es, als sollten die Gastgeber die sechste Saisonpleite einstecken. Dann traf Niclas Huster aber doch noch zum Ausgleich. Zuvor waren Christoph Brückner und Hagen Lachmann für Großörner erfolgreich. Torschützen der Aufbau-Elf, die zwischenzeitlich 2:0 und 3:1 führte, waren Sascha Lucas Wieden (2) und Maximilian Schülbe.

VfR Roßla kommt in Form

Langsam, aber sicher, läuft es beim VfR Roßla rund. Mit dem 5:0-Auswärtserfolg bei Merkur Volkstedt setzte die Elf ein Ausrufezeichen. Steven Otto (2), Andreas Rohde, Janne Becker und Christian Meergarten erzielten vor 120 Zuschauern die Treffer der Gastmannschaft.

Niederlage zur Premiere

Im ersten Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz gab sich Wacker Helbra gegen den VfB Oberröblingen vor 80 zahlenden Zuschauern knapp mit 2:3 Toren geschlagen. Damit setzen die Gäste ihren Höhenflug, der VfB ist Tabellenzweiter, weiter fort. Das erste Pflichtspieltor auf dem Kunstrasen erzielte der Oberröblinger Falco Heise, der später noch einen weiteren Treffer folgen ließ. Einmal traf Michael Koch für den VfB. Torschützen für Wacker Helbra waren Christian Westphal und Hussein Alkabib.

SV Allstedt siegt

Die Elf von Tabellenführer SV Allstedt mühte sich am Sonnabend zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen Aufsteiger SG Welbsleben/Quenstedt. Eric Glieber traf nach 37 Minuten per Kopf. Kurz vor dem Spielende schickte der Schiedsrichter den Allstedter Thomas Schwechel (gelb-rot) und Gästespieler Toni Neuwirth (rot) vom Feld.

Grün-Weiß Wimmelburg trumpft auf

Grün-Weiß Wimmelburg sorgt in der neuen Saison weiterhin für Furore. Beim sonst so heimstarken SV Wacker Rottleberode landeten die Wimmelburger nach einer 2:0-Pausenführung schließlich einen glatten 4:0-Auswärtserfolg. Paul Schotte landete vor dem Wechsel einen Doppelpack. Nach dem Wiederanpfiff ließen Marvin Gottschalk und Philipp Ehrgott zwei weitere Treffer folgen.

Bei Fortuna Brücken läuft es nicht

Die Elf von Fortuna Brücken kommt in der neuen Saison noch nicht in Fahrt. Im Duell mit der SG Augsdorf/Helmsdorf gaben sich die Gastgeber am Sonnabend auf dem Helme-Sportplatz 0:2 geschlagen. Toni Böttger erzielte beide Treffer.