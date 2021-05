Äcker als Müllhalde: Müssen Landwirte für Entsorgung aufkommen?

Klaus Gremmes ist ratlos. Wer um alles auf der Welt wirft Spanplatten auf ein Getreidefeld? Die schnelle Entsorgungsmethode „Auto auf und ab aufs Feld“ kann teuer werden, weiß der Landwirt aus Röblingen. Dann nämlich, wenn der Mähdrescherfahrer den Müll nicht rechtzeitig entdeckt und die Gegenstände ins Schneidwerk geraten.

Gerade im Raps sind solche „Überraschungen“ nur ganz schwer auszumachen. So ein Crash mit einem Haufen Müll auf dem Feld kann richtig teuer werden. Im schlimmsten Fall kostet es ein paar tausend Euro, die Maschine wieder flott zu kriegen. Und die steht natürlich auch nicht zum Ernteeinsatz zur Verfügung, was dann zusätzliche Kosten verursacht.

Von Spanplatte bis Fahrrad

Und auf diesen Kosten bleibe er dann sitzen, denn natürlich sei in den aller seltensten Fällen ein Verursacher ausfindig zu machen. Die Spanplatten, aber auch der ausgediente Korb eines Rasenmähers und ein altes Fahrrad gehörten zu den aktuellen Fundstücken bei den Arbeiten auf den Feldern bei Röblingen.

„Wer macht sowas?“, fragt der Landwirt kopfschüttelnd. Dass am Feldrand Müll abgeladen wird, das gehöre ja beinahe schon zur Normalität, aber den Unrat auch noch aufs Feld zu werfen, das grenzt für ihn schon an Sabotage seiner Arbeit. Ganz davon abgesehen: Was mache er mit dem Müll? Wenn er ihn einsammele und zur Entsorgung auf den Wertstoffhof bringe, müsse er dafür auch noch bezahlen und habe dann weitere Kosten.

Gerecht ist das nicht, möchte man meinen. Aber deutsches Recht besagt, dass in der Zeit zwischen Aussaat und Ernte niemand etwas auf einem Feld zu suchen hat, sagt Uwe Gajowski, Pressesprecher der Kreisverwaltung.

Landkreis sammelt gemeldeten Müll

Die Schlussfolgerung die daraus gezogen wird, macht es noch ein bisschen mehr ungerecht: Wenn der Landwirt bei der Ernte Müll mit seinem Mähdrescher aufsammelt, ist er verpflichtet, denselben auf seine Kosten zu entsorgen. Zusätzlich zum verbeulten Mähwerk also. Aber: Das sei die offizielle Lesart.

In Mansfeld-Südharz handele man etwas anders, so der Pressesprecher. Der Landwirt rufe in so einem Fall beim Umweltamt des Kreises an, um den Müllfund mitzuteilen. „Dann lagert er den Müll am Feldrand ab und jemand vom Umweltamt kommt vorbei und begutachtet ihn und entscheidet, wie damit zu verfahren ist“, so Gajowski.

Auf der turnusmäßigen Runde der Entsorger werde der wilde Müll dann mit eingesammelt. Auf jeden Fall gehe die Entsorgung zu Lasten der Allgemeinheit, denn natürlich stelle das Unternehmen auch die Entsorgung wilder Müllablagerungen in Rechnung. Das schlage dann auf der Abrechnung jedes Kunde zu Buche. (mz)