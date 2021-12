895 freie Lehrerstellen für Sachsen-Anhalt ausgeschrieben: Auch Mansfeld-Südharz sucht

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt hat eine weitere umfangreiche Ausschreibungsrunde zur Einstellung von Lehrkräften gestartet. Insgesamt sind 895 Stellen ausgeschrieben worden. 43 Stellen sind allein im Landkreis ausgeschrieben worden. Besonders prekär scheint der Ausschreibung nach zu urteilen die Situation in der Sekundarschule in Benndorf zu sein. Dort wurden sieben Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden dort Lehrer für Deutsch, Englisch, Geografie, Geschichte, Mathematik oder Physik, Sozialkunde und Sport.

Verschiedene Fächer werden gesucht

Aber auch in anderen Sekundarschulen im Landkreis werden dringend neue Lehrer gebraucht. In der Katharinenschule Eisleben werden Lehrer für Deutsch, Englisch, Französisch, Hauswirtschaft und Physik dringend gebraucht.

Für die Sekundarschule in Röblingen sind Stellen für je einen Lehrer in Mathe, Englisch, Musik und Sport ausgeschrieben. Auch in der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt braucht man vier Lehrer in der Sekundarschule Mansfeld sind drei Stellen zu besetzen und an der Sekundarschule Roßla und „Thomas Müntzer“ in Sangerhausen sind je zwei Lehrerstellen ausgeschrieben.

Bewerbung bis Januar

Jeweils eine Lehrerstelle ist an den Grundschulen in Sandersleben, Wallhausen, Ahlsdorf, Hayn, Klostermansfeld und Heiligenthal ausgeschrieben. Auch die Förderschulen im Landkreis suchen Lehrkräfte. Insgesamt sechs Stellen für Sonderpädagogen sind im Landkreis ausgeschrieben. An den Gymnasien in Sangerhausen und Eisleben sind drei Stellen ausgeschrieben.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2022. Um sich als Lehrkraft zu bewerben, ist nach Auskunft des Landesschulamtes ausschließlich das Online-Portal für die Einstellung als Lehrkraft (matorix) zu nutzen.