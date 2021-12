200 Teilnehmer bei Corona-Demos in Sangerhausen und Eisleben

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Im Landkreis Mansfeld-Südharz haben am Montagabend erneut Versammlungen mit Corona-Bezug stattgefunden. Dazu kamen in Sangerhausen und Eisleben jeweils reichlich 200 Versammlungsteilnehmer zusammen, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mit. In Hettstedt seien es weit weniger Teilnehmer gewesen, hieß es weiter.

Im Süden Sachsen-Anhalts fanden ähnliche Veranstaltungen in Halle und in weiteren Städten im Burgenlandkreis und dem Saalekreis statt. Größere Vorkommnisse seien nicht bekannt geworden, in Halle habe die Polizei eine Anzeige zu einer Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei sei an den verschiedenen Orten mit insgesamt etwa 200 Beamten im Einsatz gewesen, heißt es.