Wir wurden wieder aufgenommen: Wie eine Familie die Rückkehr in Harz erlebte

Sie ist Dankeröderin; er stammt aus Harzgerode. Beide verschlug es vor vielen Jahren nach Bayern: der Arbeit wegen. „Ich hätte nicht weggemusst, wollte eigentlich nie von hier fortziehen“, sagt Saskia Becker, die damals im Metallwerk arbeitete.



Sie folgte dann aber doch ihrem Bruder. Saskia Beckers Mann führte zunächst ein Pendlerdasein, war Gas- und Wasserinstallateur. Mit seiner Anstellung als Haustechniker in einem Münchner Krankenhaus wurde er im Freistaat sesshaft. Also so sesshaft, wie man dort werden kann, wenn man den Harz im Herzen trägt.



Heute leben Saskia, 43, und Sven Becker, 45, wieder in der alten Heimat. Als Familie sind sie nach Dankerode zurückgekehrt. Vor 14 Jahren kam Tochter Svenia zur Welt – mit I, weil sich ihr Name aus den Vornamen ihrer Eltern zusammensetzt. Vor 12 Jahren wurde Sohn Felix geboren - er hieß schon so, da war er noch im Bauch seiner Mutter.

„Mit 40 fängt man an, darüber nachzudenken, wo man hingehört“

„Wir sind nicht aus Haimhausen geflohen“, stellt Sven Becker klar. In der Gemeinde, nur 20 Minuten von München entfernt, wohnten sie, hatten Freunde dort, gingen ihren Hobbys nach; und Becker leitete den städtischen Bauhof. „Mit 40 aber fängt man an, darüber nachzudenken, wo man hingehört, wo seine Wurzeln sind“, sagt er. Und so führte das eine zum anderen.

Was jetzt noch zum Glück fehlt: das Eigenheim. Die Beckers wollen bauen, im Bungalowstil, Stein auf Stein. Und behindertengerecht. Denn Svenia ist geistig und körperlich behindert; Sie kann sich sprachlich nicht artikulieren und ist permanent auf Hilfe angewiesen. Die 14-Jährige hat einen äußerst seltenen Chromosomendefekt, partielle Trisomie 7.



Drei Delfintherapien auf Curaçao, größtenteils spendenfinanziert, liegen hinter ihr. Jede hat Svenia in ihrer Entwicklung ein Stück weitergebracht. Nichtsdestotrotz: „Sie lebt in ihrer eigenen Welt“, erklärt Mutter Saskia, die ihrer Tochter wegen seit 14 Jahren zu Hause ist. „Sie ist mein Rückenhalt“, sagt ihr Mann Sven über seine Frau.

Im Sommer 2021 will die Familie in ihr neues Haus einziehen

Die jetzige Unterkunft der Familie - sie ist nicht ebenerdig - wird Svenias Bedürfnissen nur bedingt gerecht. Beckers wohnen bei den Eltern von Saskia. Das Nebengebäude hatten sie, als sie noch in Bayern lebten, zum Ferienhaus ausgebaut. Die ehemalige Friseurstube des Großvaters ist Wohnzimmer, „nicht riesig“, sagt Sven Becker, aber für den Übergang geeignet.

Nur wird der Übergang länger dauern als ursprünglich geplant. Der Bau verzögert sich. Demnächst sollte eigentlich die Bodenplatte gesetzt werden, im Frühsommer kommenden Jahres wollten sie einziehen. Das passende Grundstück haben sie im Ort gefunden. Bebaut und zugewuchert war es. Die Aufbauten sind abgerissen, Freunde wurden mit eingespannt, bis spätabends gearbeitet, „wir haben von Anfang an Vollgas gegeben“.



Aber die bürokratischen Mühlen mahlen langsam. Er habe das Gefühl, die Behörden - die Stadt Harzgerode nimmt er aus - legten einem Steine in den Weg, sagt Becker. „Das ist keine Werbung für Rückkehrer. Das könnte alles einfacher sein. Wir wollen doch auch nichts Unmögliches, keine fünf Stockwerke.“

„Wir wollen doch auch nichts Unmögliches, keine fünf Stockwerke“

Doch das ist der einzig wunde Punkt an ihrer Rückkehr. Alles andere lief wie am Schnürchen. Das fing bei der Jobsuche an: Sven Becker ist seit nunmehr über einem Jahr Bauhofleiter in Hettstedt. „Ich habe nicht gedacht, dass meine Bewerbung berücksichtigt wird“, gibt er rückblickend zu.



Dann aber wurde er zum Vorstellungsgespräch eingeladen; und die Zusage ließ auch nicht lange auf sich warten. Der Familienvater kam jedoch zunächst allein zurück: erst mal im Job ankommen, dann richtig. Nach der Arbeit renovierte er, bereitete alles für die Ankunft von Frau und Kindern vor. Und immer am Wochenende fuhr er ins 480 Kilometer entfernte Haimhausen.



Es war ein hartes halbes Jahr - für ihn, der sich als Familienmensch bezeichnet, und auch für seine Familie. „Es hat schon was gefehlt“, sagt Saskia Becker, die im fernen Bayern währenddessen peu à peu zusammenpackte. Aber beide wussten ja, dass der Zustand zeitlich begrenzt sein würde.

Svenja geht in Gernrode zur Schule, ihr Bruder Felix in Harzgerode

Während Svenia die Sine-Cura-Förderschule in Gernrode besucht, drückt ihr Bruder Felix in der Gemeinschaftsschule in Harzgerode die Schulbank, hat sogar noch einige Lehrer, die schon seinen Vater unterrichtet haben.



Im Gegensatz zu seinen Eltern, die in Dankerode nichts vermissen, haderte der 12-Jährige anfangs ziemlich mit dem Umzug. Neue Umgebung, neue Schule, neue Lehrer, neue Klassenkameraden - und Corona machte den Start nicht gerade leichter.



Die Klassenfahrt, die unmittelbar nach seinem Umzug hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt; und dann war auch schon Homeschooling angesagt, was so gar nicht sein Ding sei, wie er sagt. Dazu die Kontaktbeschränkungen. Alles nicht die besten Voraussetzungen, um anzukommen, sich wohlzufühlen.

Doch Felix kriegte die Kurve, fand Freunde, schloss sich - wie schon in Haimhausen - dem Schützenverein an, trat der Jugendfeuerwehr bei. Während sein Vater bei den Alten Herren kickt. Aus Spaß an der Freude. Anschluss zu finden, sei nicht schwer in Dankerode, sagt er.



Das hat auch schon Hermine festgestellt. Einst Svenias Kindergärtnerin, ist die Münchnerin heute eine enge Freundin der Familie, war auch schon zu Besuch, und schätzte die Geselligkeit der Dankeröder. Wie die Beckers. „Wir wurden hier wieder aufgenommen, als ob wir nur übers Wochenende weg waren“, sagt Sven. (mz)