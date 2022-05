Wie mächtig waren Herrscherinnen im Harz wirklich?

Die Historikerin Elke Strauchenbruch präsentiert ihr neues Buch über mittelalterliche Herrscherinnen in der Harzregion.

Quedlinburg/MZ - „Frauen sind wie Männer, wenn sie Macht ausüben“, sagt Elke Strauchenbruch. Die Historikerin aus Wittenberg beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und hat dabei in der Geschichte weit zurückgeblickt. Gerade ist im Ostfalia-Verlag Osterwieck ihr Buch „Mächtige Frauen am Harz“ erschienen, in dem sie die Lebensumstände von sechs herausragenden Frauen des Mittelalters näher beleuchtet.