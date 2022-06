Wie Gymnasien in Grundzentren wie Ballenstedt erhalten werden sollen

Kreisverwaltung legt zwei Varianten vor. Was diese beinhalten, wie sich der Kreisausschuss positioniert und wo am Dienstag Protest geplant ist.

Landkreis Harz/MZ - Die Gymnasien in den Mittelzentren Halberstadt und Wernigerode sollen fusionieren und so die Gymnasien im ländlichen Raum in den Grundzentren, dazu gehört auch Ballenstedt, erhalten bleiben. Das ist Kern der Variante eins, die die Kreisverwaltung für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung ab 2022/23 für den Bereich Gymnasien vorgelegt hat. Der Kreisausschuss hat diese Variante in seiner Sitzung am Montagabend mit sechs Jastimmen bei einer Enthaltung befürwortet.