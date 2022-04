Wer wird Feuerwehrchef in Harzgerode?

Thomas Banse aus Straßberg will Stadtwehrleiter bleiben.

Harzgerode/MZ - Der Eine ist es, der Andere will’s werden: Stadtwehrleiter von Harzgerode. Bei der Wahl, die die Leiter der acht Harzgeröder Ortswehren in knapp zwei Wochen haben, heißt es Amtsinhaber gegen Stellvertreter. Zwei Kandidaten hätten sich auf die von der Stadt ausgeschriebene ehrenamtliche Funktion (die MZ berichtete) beworben, teilt Bürgermeister Marcus Weise (CDU) auf MZ-Nachfrage mit. Der Straßberger Thomas Banse, seit sechs Jahren Stadtwehrleiter, strebt eine zweite Amtszeit an. Nico Hartung aus Siptenfelde, einer von drei stellvertretenden Stadtwehrleitern, wirft zum ersten Mal seinen Hut in den Ring.