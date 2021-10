Wer hat einen Audi und ein Behördenschild in Halberstadt besprüht?

Halberstadt/MZ - In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden die Reifen eines Audi A6 zerstochen. Das Fahrzeug wurde des Weiteren mit dunkler Farbe besprüht. Besprüht wurde auch ein Schild des Landratsamtes mit den Zahlen 1.3.1.2., welches sich ebenfalls in dieser Straße befindet.

Bereits am 24. Oktober kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein weißer Kleintransporter wurde ebenfalls mit schwarzer Farbe beschmiert. Unbekannte Täter sprühten auf das Fahrzeug verfassungsfeindliche Symbole und das Wort Jude.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.