Was ein 19-Jähriger bei Quedlinburgs Sieg leistet

Quedlinburg/MZ - Die Panthers der TSG GutsMuths Quedlinburg bleiben in diesem Jahr in der Oberliga Basketball ungeschlagen. Sie gewannen auch das zweite Spiel und ihr erstes Heimspiel 2022 deutlich mit 81:30 (14:8,27:7,15:3,25:12) gegen den BBC Stendal und sprangen mit dem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz hinter den Tabellenführer USC Magdeburg. „Im ersten Viertel haben wir uns relativ schwer getan und nicht die Intensität auf das Feld bringen können. Wir haben unsere Spielweise dem Gegner angepasst“, so Spielertrainer Jörg Göhler über den ersten Abschnitt der Begegnung am Samstagabend. Das lag auch daran, dass der Gastgeber nur acht Spieler zur Verfügung hatte und kurzfristig noch zwei Aufbauspieler ausfielen.

