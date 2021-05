Warum es drei Geschwister zurück in den Harz zog

München, Lindau und Hamburg waren für Julian, Aileen und Alex Edel nur Zwischenstationen. Nun sind sie wieder in die Heimat gezogen.

Julian und Alex Edel (von rechts nach links) sind in ihren Heimatort Schielo zurückgekehrt. Ihr jüngerer Bruder Marius hat sich einen Ausbildungsplatz in der Region gesucht und lebt auch auf dem Hof. Mutter Kathrin Edel ist froh, die Familie so nah bei sich zu wissen. Zu der gehören auch ihr Enkel Jakub, der Sohn ihrer Tochter Aileen, die nicht mit auf dem Bild ist, und Claudia Do, die Partnerin von Alex.

Schielo - „Nirgends hat es mir so gut gefallen wie im Harz“, sagt Julian Edel, „mein Blick ging immer in Richtung Heimat.“ Und nicht nur sein Blick. Jede Woche, und wenn der Polizist nur einen Tag frei hatte, pendelte er nach Schielo. Mal aus Hessen, mal aus Sachsen, mal von der österreichischen Grenze aus. Seine Ausbildung führte ihn quer durch die Republik. Zuletzt lebte und arbeitete der 23-Jährige in München. Irgendwann war das Heimweh aber so groß, dass er seinen Job sogar hinschmiss.

Damals, da habe das einfach gepasst, sagt Aileen Edel. Die heute 32-Jährige war gerade fertig geworden mit der Ausbildung zur Altenpflegerin und ungebunden. In Schielo hielt die junge Frau nichts. Sie folgte ihrer besten Freundin und zog nach Lindau an den Bodensee, 580 Kilometer von zu Hause weg. Es war von vornherein nur als Zwischenstation gedacht. „Ich habe immer gesagt, wenn ich schwanger bin, komme ich zurück. Und so war es dann auch“, erzählt Aileen Edel.

Hamburg? War seine Idee, sagt Alex Edel. „Es ist ja auch eine schöne Stadt“, so der 28-jährige Altenpfleger, der sich dort beruflich weiterentwickeln wollte, sich zur Fachkraft für Psychiatrie qualifizierte. Seine Freundin, Claudia Do, war schon vorausgezogen. Sie stammt aus Harzgerode, beide haben sich in der Schule kennengelernt, sind seitdem ein Paar.

„Wir haben in Hamburg erst mal die Vorzüge der großen Stadt genossen.“ Claudia Do aus Harzgerode

„Wir haben in Hamburg erst mal die Vorzüge der großen Stadt genossen“, erzählt sie. Doch irgendwann wurde es zu viel. Der tägliche Berufsverkehr, die vielen Menschen, „ich war gestresst, weil alle gestresst waren“, räumt die 27-Jährige ein. Und auch Alex Edel musste feststellen: „Großstadt ist nicht mein Ding.“ Zur Ruhe kommen, die Natur genießen – „das ist nicht möglich“. Heute können sie das wieder.

Julian, Aileen und Alex Edel sind Geschwister. Sie sind von zu Hause ausgeflogen und wieder auf den elterlichen Hof in Schielo gekommen, wo jeder zwar seine eigenen vier Wände hat, man aber trotzdem irgendwie zusammenwohnt. Sicher habe das Generationenwohnen Vor- und Nachteile, „aber es ist doch eine schöne Sache. Und wir kennen das ja auch noch von früher“, da lebten die Großeltern mit auf dem Hof, erzählt Alex Edel.

Vater Olaf Edel betreibt hier eine ökologische Landwirtschaft. Mutter Kathrin ist Diplomsozialpädagogin, hat ein eigenes Büro. Leben und Arbeiten unter einem Dach, drei Generationen vereint. „Das ist was Besonderes, dass wir hier wieder so zusammen sein können“, sagt Kathrin Edel. Denn einerlei war es ihr nicht, als ihre Kinder so weit weg waren. „Da fehlte schon was.“

Die Geschwister zogen aus drei Orten zurück in den Harz. Büttner

Ob Marius Edel, ihr jüngster Sohn, es seinen drei Geschwistern eines Tages gleichtun wird, bleibt abzuwarten. Der 18-Jährige, der sich auch zum Altenpfleger ausbilden lässt, würde es nicht ausschließen: „Ich bin für alles offen. Es kann sein, dass ich in zwei Jahren auch weggehe. Geplant habe ich aber noch nichts.“ Und für den Anfang wollte er nicht woanders hin, suchte bewusst einen Ausbildungsplatz in der Nähe.

Ein komisches Gefühl war es für ihn, seine Schwester und Brüder nacheinander ziehen zu sehen. Und seine Mutter hatte vor allem zu kämpfen, als es für die Tochter nach Lindau ging. Denn die Distanz war gewaltig: „Da kannst du dich nicht einfach ins Auto setzen und schnell mal vorbeifahren.“

Mit ihrem Partner, den sie auf der Arbeit kennengelernt hat, kam Aileen Edel, die heute wieder in ihrem Ausbildungsbetrieb arbeitet, vor zwei Jahren zurück. Ausschlaggebend war aber nicht nur die bevorstehende Geburt ihres Sohnes Jakub, sondern auch der Traum vom Eigenheim, den sich die kleine Familie nun ganz in der Nähe erfüllt. „Das hätten wir uns am Bodensee nicht leisten können“, sagt sie.

„Ich bin für alles offen. Es kann sein, dass ich in zwei Jahren auch weggehe.“ Marius Edel (18) aus Schielo

Ungleich komplizierter gestaltete sich die Rückkehr für Julian Edel: Er habe zwar nach Hause gewollt, sagt er, aber einfach die Dienststelle wechseln, das sei in seinem Job nicht ohne Weiteres möglich, erst recht nicht, wenn es um eine länderübergreifende Versetzung gehe.

Polizisten, die wie er beispielsweise von Bayern nach Sachsen-Anhalt versetzt werden wollen, können das beantragen. Anspruch auf eine Versetzung haben sie nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg allerdings nicht. Das liegt im Ermessen ihres Dienstherrn. Auch der neue Dienstherr muss einverstanden sein. Und ohne adäquaten Tauschpartner geht schon mal gar nichts – beziehungsweise nur in absoluten Ausnahmefällen.

Dass der Wunsch von Julian Edel kein Einzelfall ist, belegen die Zahlen: Wie das Innenministerium mitteilt, lägen zurzeit 75 Anträge von Polizisten vor, die von der Polizei Sachsen-Anhalt in ein anderes Bundesland oder zur Bundespolizei versetzt werden möchten. Umgekehrt wollen 87 Beamte zur hiesigen Landespolizei wechseln. Wie viele Rückkehrer darunter sind, ist unklar.

Julian Edel fährt inzwischen nach Halberstadt zur Schicht. Das Polizeirevier Harz ist seine neue Dienststelle. Um dorthin zu kommen, ging er einen drastischen Schritt. Weil er keinen Tauschpartner fand, blieb nur Plan B: kündigen und sich nach Ablauf eines Sperrjahres, in dem er nicht in seinem Beruf arbeiten durfte, neu bewerben.

„Jeder hat seine Aufgaben; zusammen funktioniert das.“ Julian Edel über die Arbeitsteilung in Schielo

„Das habe ich gemacht. Ich habe alles aufgegeben, obwohl nicht sicher war, dass das klappt“, sagt Julian Edel. Aber: „Das war es mir wert.“ Und letztlich ist sein Plan ja aufgegangen. Laut Innenministerium wurden in den zurückliegenden fünf Jahren in Sachsen-Anhalt 33 ehemalige Polizeibeamte eingestellt.

Für seinen Bruder Alex Edel war es kein Problem, in seiner Heimat beruflich Fuß zu fassen. „In der Pflege wird immer gesucht.“ Er arbeitet im Hettstedter Klinikum. Seine Freundin ist beim Landkreis. Sie hat auf ihre Ausbildung zur Drogistin noch einen Abschluss zur Handelsfachwirtin aufgesattelt.

Auf dem Hof kümmert sie sich mit Vorliebe ums Federvieh; und das Backen hat sie für sich entdeckt. Es sei selbstverständlich, dass alle mit anpackten, „jeder hat seine Aufgaben; zusammen funktioniert das“, erklärt Julian Edel, der kürzlich das Nachbarhaus, das Forsthaus, gekauft hat. „Für mich ist jetzt alles gut. Ich bin zu Hause, arbeite in meinem Beruf und kann auf dem Hof helfen“, sagt er.

Sowohl er als auch sein Bruder kennen mittlerweile eine ganze Reihe von Rückkehrern. „Andere spielen mit dem Gedanken zurückzukommen.“ Deshalb können sie alle Anstrengungen, die im unternommen werden, um Rückkehrwillige und Zugezogene zu unterstützen, nur gutheißen. Die Stadt Harzgerode zum Beispiel zahlt jungen Familien Baukindergeld. Zwar gebe es hier und da noch Nachholbedarf, „aber der Harz ist auf dem richtigen Weg“, sagt Julian Edel. (mz)