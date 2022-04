100 Jahre Stadtrecht Thalenser können für Fest im September zu Partyplanern werden

Am 9. September 2022 darf sich Thale seit 100 Jahren Stadt nennen, was mit einem Festwochenende in Kurpark und Museum sowie an Bahnhof und Konzertbühne gefeiert wird. Die Verwaltung lädt Einwohner schon jetzt zum Mitwirken bei den Vorbereitungen ein.