Sie gaben sich heimlich das Ja-Wort

Strassberg/MZ - Schlagfertig ist er, Günter Jost. Und so stimmt er Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise, der ihm und seiner Frau Edith gerade zur eisernen Hochzeit gratuliert hat, darauf ein, dass das nicht sein letzter Besuch gewesen sein soll: „Du wirst wohl noch ’n paar Mal kommen müssen“, lässt ihn der 88-Jährige wissen, „ich will 103 werden.“

Seit Tagen herrscht Trubel im Hause Jost in Straßberg; er mündet in einer Feier, die das Jubelpaar an diesem Wochenende mit seinen Lieben steigen lässt. Die Familie ist groß; fünf Kinder, zehn Enkel und zwölf Urenkel gehören dazu. Um die 80 Gäste werden da sein. Und damit auch 80 mehr als zu ihrer Hochzeit am 6. Mai 1957.

Kein Foto, keine Blumen

Die ging nämlich mehr oder weniger klammheimlich über die Bühne. Lediglich Günter Josts Mutter, sein Onkel und die Tante waren eingeweiht, dass sich das Paar das Ja-Wort geben will. Den Bund fürs Leben haben Edith und Günter Jost - damals schon Eltern eines Kindes - in Halle geschlossen. Gerade mal einen Tag nach Edith Josts 18. Geburtstag. Und ganz ohne großes Brimborium. Nicht mal ein Foto wurde gemacht, geschweige denn gab es einen Blumenstrauß. Nach der Trauung ging’s direkt ins Kino. „Die Karten hatte ich schon in der Tasche“, erzählt Günter Jost. Rückblickend, sagt Edith Jost, heute 83 Jahre alt, erscheine das etwas traurig, „aber das haben wir überhaupt nicht so empfunden.“ Angebandelt haben die beiden, als sie 16 geworden war. So lange übte sich der fünf Jahre Ältere, der aus Niederschlesien stammt, in Geduld. Gekannt hatten sie sich schon vorher, fuhren zusammen Schlitten, da war die Straßbergerin zwölf.

„Dann fing das Leben an“

In Bewegung waren die beiden immer, arbeiteten hart, unterhielten nebenbei Haus und Hof, machten es sich und den Kindern schön. Er verdiente nach der Schule als Ungelernter zunächst seine Brötchen in der Rinkemühle, wo später auch seine Frau anfing und bis zuletzt blieb. Sein Vorhaben, in die Lehre zu gehen, Dreher zu werden, verwarf Günter Jost, weil die junge Familie sonst finanziell nicht über die Runden gekommen wäre. Das zweite Kind war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Bis zu seinem Vorruhestand arbeitete er im Forst, dann unterstützte er seinen Sohn, der seinerzeit einen Stall mit 1.000 Hühnern hatte, und überbrückte so auch die Jahre, bis seine Frau nicht mehr arbeiten musste. „Und dann“ – beide nunmehr in Rente – „fing das Leben an“, das sei die schönste Zeit gewesen.

Es ist erfrischend, die beiden miteinander agieren zu sehen, und ihnen zuzuhören. Sie erzählen, dass sie bis heute mit Vorliebe unterwegs seien - Magdeburg, Merseburg, wohin das Auto sie fährt - und von ihren Reisen: „Nach der Wende haben wir viel nachgeholt“ - Mallorca, Masuren und mehr - und demnächst soll es noch mal in die Heimat von Günter Jost gehen. Sie sprechen über die alltäglichen Pflichten – ihr Reich ist drinnen, er kümmert sich draußen um alles; „da kommen wir uns nicht ins Gehege“. Auch um die Gesundheit geht’s, auf die beide sehr achten. Edith Jost, die schwere OPs überstanden und sich aufgerappelt hat, sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde.“ Aber ihr Mann hat dafür eine simple Erklärung: „Ich habe dich ja auf Händen getragen“, sagt er und lacht verschmitzt.

Ein Blick für den Ort

Dass Bürgermeister Weise und Ortsbürgermeister Wilhelm Banse zum Gratulieren gekommen sind, nutzt vor allem Günter Jost, um ein paar Themen anzusprechen, die ihn umtreiben. Die Gräben beschäftigen ihn und der Zustand der Wälder. Was in seinem Heimatort geschieht, interessiert ihn; und er packt auch an – wie bei der Wiederherrichtung des alten Wassertrogs in der Weidegasse, der inzwischen bepflanzt ist. Die Raufe vor dem Haus hat er auch gebaut. Und bevor sich der Besuch verabschieden kann, erinnert er Weise: In fünf Jahren ist Gnadenhochzeit.