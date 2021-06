Rentnerin aus Danstedt sollte Tochter „freikaufen“

Danstedt - Eine 79-jährige Frau erhielt am Donnerstag in den Mittagsstunden mehrere Telefonate von einer unbekannten Frau bzw. einem unbekannten Mann, die sich als Polizisten vorstellten. Sie gaben an, dass die Tochter der Rentnerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun in Untersuchungshaft sitze. Um die Tochter „freizukaufen“, müsse die 79-Jährige eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro hinterlegen.

Daraufhin begab sich die Frau zur Sparkasse, wo es jedoch nicht zur Auszahlung des Betrages kam. Die Rentnerin nahm daraufhin Kontakt zu ihrer Tochter auf, wobei sich herausstellte, dass die 79-Jährige Opfer eines Betrugsversuches geworden war. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet und warnen vor dieser Masche. (mz)