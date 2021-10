Polizei und Feuerwehr rücken in Thale zu einem angeblichen Wohnungsbrand aus

Thale /MZ - Am Montag gegen 12.55 Uhr wurde die Polizei und Feuerwehr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Thale informiert. Bei Anfahren zum Brandort stellen die Polizeibeamten und Kameraden der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung auf dem Balkon einer Wohnung fest. Es stellte sich heraus, dass eine 55-jährige Anwohnerin in einem Grill Papier, Plaste und Zigarettenkippen verbrannte. Unkontrolliert ließ sie das Feuer abbrennen. Im Einsatz waren neben der Polizei, auch die Feuerwehren der Stadt Thale, Stecklenberg und Neinstedt mit einem Löschfahrzeug, einer Drehleiter sowie der Rettungsdienst. Derzeit wird geprüft, inwieweit die Frau diesen Einsatz bezahlen muss.