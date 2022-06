Piks für die Kleinen

Harzkreis/MZ - Die Kinderimpfungen mit einem Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige sollen noch in dieser Woche im Harzkreis anlaufen. 2.000 Impfdosen des mRNA-Impfstoffs sind im Impfzentrum des Landkreises Harz vorrätig, sagt Leiterin Annelie Dietze. Die Impfaktionen für die Kinder im Harzkreis beginnen am 18. Dezember im Impfzentrum Quedlinburg. Es werden Impfungen für die Altersgruppe vom fünften bis elften Lebensjahr und Impfungen für die Altersgruppe vom 12. bis 18. Lebensjahr angeboten, so Dietze. Eltern, die noch nicht geimpft seien, können sich an diesem Tag ebenfalls impfen lassen. Voraussetzung für eine Impfung der Kinder sei die Einwilligungserklärung von beiden Sorgeberechtigten, erklärt die Chefin des Harzer Impfzentrums die Vorgehensweise. Die Aufklärungsgespräche werden von Kinderärzten vorgenommen, die Termine werden im freien Zugang ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten.

