Am Mittwoch entwendeten bislang Unbekannte zwischen 18 und 19.45 Uhr ein im Mühlengraben am Ditfurter See abgestelltes blaues Moped Simon S 51. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hat sich am Fahrzeug das Versicherungskennzeichen 943GCE befunden.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Mopeds erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.