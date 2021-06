Mann aus Halberstadt wollte nicht bezahlen

Halberstadt - Am Dienstag konnte gegen 17:45 Uhr im NP-Markt in der Sargstedter Siedlung in Halberstadt eine männliche Person durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma identifiziert werden, da diese einige Tage zuvor in dem Markt einen Ladendiebstahl begangen hat. Der Täter hatte zwei Einkaufswagen voll beladen und diese ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei geschoben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen auf keinen Unbekannten. Der 23-jährige Halberstädter wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Er ist der Polizei seit Jahren wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt.

Der Mann wurde im November 2020 vom Amtsgericht Wolfenbüttel verurteilt, weil er im August 2020 in einem Gartencenter in Wolfenbüttel Waren im Wert von 490 Euro entwendet hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, einem Richter vorgeführt und noch am gestrigen Abend in die Justizvollzugsanstalt verbracht. (mz)