Langsam wieder zum Brocken hochfahren

Wernigerode - Den Harz von seiner romantischen Seite an einem der längsten Tage im Jahr erleben, der belebende Begrüßungstrunk, die Bewirtschaftung während der Fahrt, das Abendessen beim Brockenwirt - das las sich nach einem Erlebnis. Die Tickets für den Sonderzug zum Sonnenuntergang auf dem Brocken, sie waren ein Geburtstagsgeschenk. Die Kaufentscheidung fiel im Februar, also noch mitten im Lockdown. Die Schenkenden gingen davon aus, dass die Dampfloks im Juni wieder auf den Brocken schnaufen würden. Und das tun sie ja genau genommen auch, also ab kommendem Mittwoch, 9. Juni. Die Buchung für den Sonnenuntergangszug wurde am Dienstag dennoch storniert.

