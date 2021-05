Landkreis Harz weist auf das Bürgertelefon hin

Quedlinburg - Über das Pfingstwochenende sind dem Gesundheitsamt insgesamt 57 Neuinfektionen gemeldet worden – bis Samstag kamen 29 Fälle hinzu, bis Sonntag 18 und bis Montag noch einmal 10. Im Landkreis Harz sind damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 8.635 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aktuell sind 449 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage (168) pro 100.000 Einwohner beträgt 78,76. In Quarantäne befinden sich 561 Personen. Zu Neuinfektionen kam es in Ballenstedt (4), Blankenburg (6), der Stadt Falkenstein/Harz (2), Halberstadt (4), Harzgerode (4), der Gemeinde Nordharz (6), der Stadt Oberharz am Brocken (4), Osterwieck (3), Quedlinburg (5), Thale (7), der Verbandsgemeinde Vorharz (4), Wernigerode (4) und in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (4).

Am Freitag Mai haben 1.343 Menschen ihre Erstimpfung und 181 Menschen ihre Zweitimpfung in den Impfzentren des Landkreises Harz erhalten. Dazu kommen die Impfungen in den Arztpraxen: 1.767 Erstimpfungen und 441 Zweitimpfungen. Und am Sonntag kamen noch ein paar Dutzend dazu.

Damit haben bis jetzt laut Sozialministerium insgesamt 84.342 Menschen im Landkreis Harz ihre Erstimpfung und 24.205 den vollständigen Impfschutz erhalten. Das entspricht einer Impfquote der Bevölkerung im Landkreis von 39,5 Prozent bei den Erstimpfungen und von 11,3 Prozent bei den Zweitimpfungen.

Bei Fragen rund um das Coronavirus und die Situation im Landkreis Harz können sich Bürger von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr an das Bürgertelefon des Landkreises Harz unter 03941/59 70 55 55 wenden. (mz)