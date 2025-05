In einem leerstehenden Gebäude in Dessau bricht ein Brand aus. Die Polizei hat mit Blick auf die Brandursache einen Verdacht.

Dessau - Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Dessau hat einen Schaden von schätzungsweise etwa 150.000 Euro verursacht. Bei dem Gebäude handelt es sich laut Polizei um eine ehemalige Schule. Ersten Vermutungen nach seien am Sonntag Holz und Unrat im Erdgeschoss in Brand gesetzt worden, die Polizei ermittle wegen Verdachts auf Brandstiftung.

Es sei niemand verletzt worden, hieß es weiter. Der Brand sei am selben Tag gelöscht worden.