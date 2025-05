Dresdner Philharmonie und Kreuzchor gastieren am 19. Mai in der Hamburger Elbphilharmonie (Archivbild).

Dresden - Die Dresdner Philharmonie und der Kreuzchor gastieren gemeinsam in Hamburg und München. Mit Mozarts „Requiem“ und Werken von Arvo Pärt wollen die beiden Institutionen unter Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann ein musikalisches Zeichen zum Jahrestag des Kriegsendes 1945 setzen, teilten die beiden Ensembles mit. Zuvor wird das Programm an diesem Freitag und Samstag im Dresdner Kulturpalast aufgeführt. In Hamburg ist die Elbphilharmonie am 19. Mai der Auftrittsort, in München einen Tag später das Kulturzentrum Gasteig HP8.

Der estnische Komponist Arvo Pärt begeht in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag. Deshalb ist ein Teil des Programmes ihm gewidmet. Einzelne Teile des Mozart-„Requiems“ sollen aufgebrochen und abwechselnd mit Kompositionen von Pärt präsentiert werden, die klanglich mit Mozarts Werk korrespondieren, hieß es.