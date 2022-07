Kommt endlich der Neubau für Meisdorf?

Meisdorf/MZ - Wer aus Richtung Quedlinburg oder Aschersleben ins Selketal will, der kommt an der Annenbrücke nicht vorbei: Als Teil der Landesstraße 75 führt sie über die Selke. Überquert werden kann sie aber seit Jahren nur einspurig und langsam, mit Tempo 20. Das Bauwerk ist so marode, dass es nicht saniert werden kann, ein Ersatzneubau muss her. In diesen schon lange geplanten und immer wieder verschobenen Abriss und Neubau der Annenbrücke in Meisdorf ist nun erneut Bewegung gekommen.

