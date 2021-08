Harzer räumt bei „EuroJackpot“ ab

Quedlinburg/MZ - Den Millionengewinn hat er zwar ganz knapp verpasst - über die 999.239 Euro, die ein Lottospieler aus dem Landkreis Harz am Freitagabend gewonnen hat, dürfte er sich dennoch freuen. Für die Ziehung der europäischen Millionenlotterie „EuroJackpot“ hatte der Spieler, wie eine Sprecherin von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilt, die Gewinnzahlen 19, 20, 22, 25 und 42 richtig getippt, außerdem eine der beiden Eurozahlen 4 und 6. Da er für den „EuroJackpot“ zwei weitere Tipps abgegeben sowie auch die Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „Super 6“ angekreuzt hatte, hatte der Harzer für seinen Spielschein 10,35 Euro bezahlt.

Fünf aus 50 Gewinnzahlen richtig sowie eine der beiden Eurozahlen, die zwischen eins und zehn liegen - so viel Glück hatte in allen 18 „EuroJackpot“-Ländern an diesem Freitag sonst nur noch ein weiterer Spieler, ein Finne. Der August entwickelt sich damit für die Lottospieler in Sachsen-Anhalt zum Glücksmonat: Erst in der Vorwoche hatte nach Angaben von Lotto-Toto eine Teilnehmerin aus dem Altmarkkreis Salzwedel mit der gleichen Trefferkombination einen hohen Gewinn erzielt. „Das Lottoglück ist stabiler als das Sommerwetter“, stellt Lotto-Landesgeschäftsführer Stefan Ebert fest. Der erfolgreiche Harzer kann seinen Beinahe-Millionengewinn nun in allen 670 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder in der Lottozentrale in Magdeburg anfordern, indem er die Spielscheinquittung an einem Lotto-Terminal einlesen lässt. Die Lotterie „EuroJackpot“ gibt es seit März 2012.