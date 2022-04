Harzer Landrat schlägt Aussetzen der Schulentwicklungsplanung vor

Thomas Balcerowski erwartet eine weitere Zunahme schulpflichtiger Kinder ukrainischer Flüchtlinge. Dafür würden die Kapazitäten an den Schulen im Landkreis nicht mehr ausreichen, sollten Schulen - wie in der Planung vorgesehen - fusionieren.

Landkreis Harz/MZ - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) soll die Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Harz, „vielleicht aber auch für das Land Sachsen-Anhalt“, für die kommenden drei Jahre aussetzen. Darum hat Landrat Thomas Balcerowski (CDU) in dieser Woche in einem Schreiben an den Landeschef gebeten. Hintergrund ist die große Zahl ukrainischer Flüchtlinge, unter denen auch viele schulpflichtige Kinder sind.