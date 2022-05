Geliehenes Feuerwehrauto aus Ilsenburg erleidet Totalschaden

Im März wurde „Florian Ilsenburg 48“ in Neudorf auch auf Facebook willkommen geheißen. Da ahnte noch niemand, was passieren wird: Bei einem Unfall in einer Werkstatt im Unterharz wurde das Auto vor zwei Wochen stark beschädigt - Totalschaden.

Neudorf/Ilsenburg/Quedlinburg/ MZ - „Neudorfer bald wieder einsatzbereit. Feuerwehr hilft Feuerwehr. Ilsenburg will Harzgerode ein Fahrzeug zur Verfügung stellen.“ So titelte die MZ Anfang März. Mitte März wurde eben jenes Fahrzeug – ein Tragkraftspritzenfahrzeug – in Neudorf willkommen geheißen. Die Stadt Harzgerode und vor allem die Kameraden der Neudorfer Wehr, deren Auto bei einem Sturmeinsatz stark beschädigt worden war, waren dankbar ob der Unterstützung, die ihnen zuteil wurde. Und auch die Ilsenburger freuten sich, in dieser misslichen Lage schnell und unkompliziert helfen zu können (die MZ berichtete). Doch der vermeintlich glückliche Ausgang fand vor zwei Wochen ein jähes Ende. Das Ersatzfahrzeug, es erlitt einen Totalschaden.