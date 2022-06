Forscher: Brockenbahn könnte künftig mit Bio-Kohle fahren

Wernigerode/Nordhausen/MZ - Der große Wurf ist vom Tisch. Statt einer Revolution in den Dampfloks der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) wird es wohl nur ein Evolutiönchen geben: Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass es technisch unmöglich ist, die Brockenbahn künftig mit umwelt- und klimafreundlichem Wasserstoff auf die Reise zu schicken und dabei den Charakter der denkmalgeschützten Dampfzüge zu erhalten. Stattdessen soll weiterhin Kohle verfeuert werden - diese allerdings in Bio-Qualität. Das H in HSB steht also weiterhin für „Harzer“. Und nicht für Wasserstoff.