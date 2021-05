Eine Tür zum Himmel

Wedderstedt/MZ - Kein Dach, keine Fenster und vom maroden Mauerwerk hat bereits die Natur Besitz ergriffen: Wedderstedts Kirchenschiff ist seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben. Die aus dem Mittelalter stammende Kirche sollte eigentlich seit April fest in der Hand von Handwerkern sein. Nicht zur Verschönerung des seit einem Einsturz des Kirchendaches 1972 nur noch als Ruine erhaltenen Gemäuers, sondern um die Sicherheit der Grundmauern dauerhaft zu gewährleisten.

„Das Problem ist, dass die Jugendlichen sich nicht treffen dürfen“

Um dieses historische Kleinod zu retten, sollten jungen Frauen und Männer der Jugendbauhütte Quedlinburg nach Wedderstedt reisen und die Mauer des Kirchenschiffs restaurieren. „Das Problem ist“, sagt Anja Maske von der Jugendbauhütte Quedlinburg (JBH), „dass die Jugendlichen sich nicht treffen dürfen.“ Der ursprüngliche Plan sei gewesen, Jugendliche für das Aprilseminar in Wedderstedt einzuteilen. Mit dem Maurer sei schon alles geplant und abgesprochen gewesen.

Und dann kam die Bundesnotbremse. „Wir sind angehalten, alles, was geht, online durchzuführen“, so Maske weiter. Die Jugendlichen würden aus ganz Deutschland anreisen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sein, erklärt Maske. Das ließe sich derzeit noch nicht verantworten. Auch der Folgetermin, Anfang Juni, ließe sich bei den derzeitigen Inzidenzzahlen im Harz nicht realisieren. Quedlinburgs JBH-Leiterin Anja Maske habe jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, die Jugendlichen für den neuen Zyklus Anfang September in Wedderstedt einzuteilen.

Historische Bausubstanz soll erhalten werden

Im Rahmen eines praktischen Bildungsseminars sollen die Jugendlichen die Innenwände der Kirchenmauer neu verfugen. Demnach legen die Kirchenretter Wert darauf, die historische Bausubstanz zu erhalten, aber sie nicht zu sanieren. Vielmehr gehe es darum, die maroden Grundmauern vom herausbröckelnden Putz zu befreien und neu zu verfugen. Ein Maurer bringt den jungen Leuten, die in der Regel ihr Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ, in der Denkmalpflege absolvieren, bei, wie ursprünglich gearbeitet wurde. Konkret gehe es darum, so Maske, das bestehende Mauerwerk zu stabilisieren und mit einem geeigneten Mörtel zu verfugen.

Das FSJ ist ein soziales Bildungsjahr für Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren. Es handelt sich um eine ehrenamtliche, ein Jahr andauernde Tätigkeit für Jugendliche, die insbesondere in sozialen Bereichen ausgeübt wird. Seit 2007 gibt es das staatlich anerkannte FSJ in der Denkmalpflege. „Vorbild zu unseren Jugendbauhütten waren die mittelalterlichen Bauhütten, in denen gemeinsam gelebt und gearbeitet wurde“, so Maske. Hier lernte der Lehrling vom Meister noch am Original. Auf die verschiedenen praktischen Seminare zu Stil- und Materialkunde, Forschungs- und Arbeitsmethoden und vieles mehr mussten die Jugendlichen nun verzichten, so die JBH-Leiterin. Alles fand digital statt.

Seit Jahren verfällt die alte Kirche in Wedderstedt mehr und mehr. Karin Raulf hatte deshalb vor einiger Zeit den „Freundeskreis Wedderstedter Glocke“ ins Leben gerufen. Die Bronzeglocke läutet seither jeden Tag um 18 Uhr für fünf Minuten. „Wenn sie mal eher läutet, weiß jeder im Ort, dass jemand gestorben ist“, erklärt Raulf.

Gleich nach der Restaurierung der Glocke gingen die Restaurationsarbeiten in die zweite Runde. Der Glockenturm wurde gesichert. Mittlerweile hat sie aus Altersgründen den Vorsitz an Heidrun Gode-Luerßen abgegeben. Diese hat das vergangene Jahr mit der Pandemie vor eine echte Herausforderung gestellt. „Alles, was wir geplant hatten, mussten wir absagen oder verschieben“, so die Diplom-Sozialwissenschaftlerin. Der letzte Termin war der Pflanzenmarkt im Oktober. „Auch für das Frühjahr war wieder ein Flohmarkt in den Ruinen der Mauer geplant“, so Gode-Luerßen.

Neue Kircheneingangstür wurde der alten nachempfunden

Aber etwas konnte sie dann unter anderem mit den Spenden aus dem Pflanzenflohmarkt im Oktober doch noch realisieren: Mit der Aufarbeitung der Kircheneingangstür sind die Wedderstedter nun wieder ein Stück weiter bei der Sanierung ihres Gotteshauses. Die neue Eichentür wurde der alten so gut es ging nachempfunden. Sogar die Inschrift „Lobet den Herren“ wurde eingefügt. Erneuert wurden auch die Beschläge und das Schloss. Es sei wichtig, dass die Kirche wieder eine abschließbare Tür habe. Jetzt gibt es eine Tür, und wenn man durch sie hindurchtritt, ist nichts weiter über einem als Himmel, so Heidrun Gode-Luerßen.

Ursprünglich gegründet, um die alte Glocke zu retten, hegen die beiden Vorstandsmitglieder mittlerweile einen größeren Traum – die Kirchenruine zu einem Veranstaltungsort zu entwickeln und als Denkmal zu erhalten. Die Gruppe engagierter Wedderstedter hat bereits feste Vorstellungen, wie das Kirchenschiff künftig genutzt werden könnte.

An den offenen Fenstern sollen Rosen gepflanzt werden, die von innen an dem alten Gemäuer entlang ranken. Es ist angedacht, die anliegende Sakristei als kleinen Versammlungsraum herzurichten. Diese durch einen Einsturz des Kirchdaches 1972 entstandene Ruine wird heute als Sommerkirche für musikalische Veranstaltungen und Kindergottesdienste genutzt, erklärt Heidi Gode-Luerßen. Schon von Weitem ist von der Wedderstedter Dorfkirche nur der Turm zu sehen. Die Ruine liegt auf einer Anhöhe inmitten des früheren Friedhofs, ein ruhiger, schattiger, eichenbestandener Ort.