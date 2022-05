Eine Glocke für die Hakelkirche in Heteborn

Nach einhundert Jahren: In Heteborn im Vorharz gibt es einen Stifter für das zweite Geläut. Wo der neue Klangkörper herkommt und was Apfelbäume damit zu tun haben.

HETEBORN/MZ - Mehr als 100 Jahre ist es her, dass die große Glocke in der Dorfkirche in Heteborn für Kriegszwecke abgebaut werden musste. Genau 100 Jahre nach dem Antrag auf Wiederbeschaffung für die zweite Glocke im Jahr 1922 soll die Hakelkirche nun eine neue Glocke bekommen.