Drei Verletzte nach Unfall bei Schmatzfeld

Wernigerode - Drei Personen wurden am Dienstagfrüh nach einem Verkehrsunfall verletzt. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 51-Jähriger mit einem VW Passat die Hasseröder Straße in Richtung Schmatzfeld, um gegen 7.55 Uhr nach links in Richtung A 36 abzubiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Schmatzfeld kommenden Pkw Rover und stieß mit diesem zusammen. Der Rover wurde noch gegen einen VW Golf geschleudert, der an der Ausfahrt der A 36 gehalten hatte. Bei dem Unfall wurden der 51-Jährige, die 35-jährige Roverfahrerin und die 26-jährige Golffahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den drei Fahrzeuge entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. (mz)