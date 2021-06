Dirk Michaelis freut sich auf den Auftritt in Ballenstedt

Dirk Michaelis gastiert beim „Schlosstheater Open Air“ in Ballenstedt.

Ballenstedt/MZ - „Endlich darf ich wieder vor größerem Publikum auftreten“, sagt Sänger Dirk Michaelis. Sein allererstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie wird ihn am Freitag, 25. Juni, ab 20 Uhr ausgerechnet in den Innenhof des Schlosses Ballenstedt führen, wo er im Rahmen des „Schlosstheater Open Air“ gastiert.

Auch ihm erging es wie vielen Künstlern, denen ab März 2020 plötzlich die Möglichkeiten genommen wurden, mit ihrem Schaffen den Lebensunterhalt zu verdienen. Zugleich dachte er an andere: „Ich habe die gesamte Zeit vor allem gehofft und gebangt, dass die Familie und alle Freunde gesund bleiben.“

Persönlich empfindet er die Zeit ohne Zuschauer für Künstler „wie einen Vogel ohne Lied“, sagt er in einem Gespräch mit der MZ. Auch ein schon länger geplantes Projekt mit Toni Krahl von „City“ und Ex-Puhdy Dieter „Maschine“ Birr als „DDR-Rocklegenden“, zu denen er ohne Zweifel zählt, harrt der Umsetzung.

Zumindest blieb dem kreativen Musiker Zeit, neue Lieder und Ideen auszubrüten. In „Heimat“ setzte er sich „mit dem auseinander, was die Menschen derzeit bewegt“, erklärt der Sänger, von dem die Zuhörer bei jedem Konzert vor allem ein Lied erwarten: „Als ich fortging“.

Längst ist es sein Markenzeichen und vielfach gecovert worden, er hat es auch zusammen mit berühmten Kollegen gesungen wie José Carreras, Matthias Reim oder Sarah Connor. Die Melodie des Liedes hatte er übrigens schon mit zwölf Jahren im Kopf.

Doch erst nach fast anderthalb Jahrzehnten bekam es durch Gisela Steineckert einen Text, der seit seiner Premiere 1987 viel Raum zur Interpretation ließ. Für die einen bedeutete er das Ende einer großen Liebe. Für andere gilt er als der Song, welcher die Wende begleitete. Als Sänger von „Karussell“ verhalf Michaelis der Band zugleich zu ihrem erfolgreichsten Song überhaupt.

„Was für mich dieses Lied ist, war einst für Paul McCartney sein ‚Yesterday‘.“ Dirk Michaelis über den Song „Als ich fortging“

„Natürlich werde ich auch in Ballenstedt nicht darauf verzichten“, kündigt Michaelis an, der einen interessanten Vergleich zieht: „Was für mich dieses Lied ist, war einst für Paul McCartney sein ‚Yesterday‘“. Er kommt auf ihn, weil er vor rund zehn Jahren neben vielen anderen auch einen Titel des Ex-Beatle für seine „Welthits auf Deutsch“ verwendet hatte. Zu diesen steuerten vor allem Michael Sellin und Gisela Steineckert die neuen Texte bei.

Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Poetin brachte zu Steineckerts 90. Geburtstag im Frühjahr dieses Jahres - inmitten der Pandemie - sogar ein Hoffnung machendes Lied hervor: Beim „Wenn du mal nicht weiter weißt (Atme)“ überraschen die Seniorin und Dirk Michaelis gemeinsam.

„Seit rund vier Jahrzehnten bin ich jetzt als Musiker unterwegs, da habe ich ein breites Repertoire“, sagt Michaelis und kündigt für Ballenstedt neben „einigen Liedern aus meinem 2018 veröffentlichten Album ‚Mir gehörn‘ einen Querschnitt durch mein bisheriges Schaffen“ an. „Dabei hoffe ich trotz der Einschränkungen durch Corona auf möglichst viele Zuhörer.“

Karten gibt es im Vorverkauf an den Vorverkaufsstellen der MZ und der Volksstimme sowie in der Tourist-Information Ballenstedt, Anhaltiner Platz 7, Telefon 039483/2 63, sowie dann an der Abendkasse. Wegen Corona werden nur aktuell negativ Getestete sowie vollständig Geimpfte und Genesene eingelassen. (mz)