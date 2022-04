Burg Falkenstein wird zum Namensgeber einer Stadt

Falkenstein/Harz/MZ - Dass er langfristig denkt, wenn er Ideen entwickelt, hat Klaus Wycisk mit der Wiederbelebung der Konradsburg bewiesen: Um den romanischen Gebäudekomplex zu retten, zog er in den 80er Jahren mit seiner Familie aus der Neubauwohnung in Aschersleben aus und in ein Gebäude aus dem Mittelalter ohne fließendes Wasser und stabile Stromversorgung ein.