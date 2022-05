Bode führt mehr Wasser und schwappt bei Ditfurt über

Was die Hochwasserzentrale sagt und was aktuell erwartet wird.

Die Bode ist bei Ditfurt übergelaufen und hat die Fläche neben der Kreisstraße in einen riesigen See verwandelt.

Ditfurt/Quedlinburg/MZ - An der Schafsbrücke in Quedlinburg tosen die Wassermassen, der durch die Stadt führende Flusslauf der Bode ist ziemlich voll. Einige Kilometer weiter, bei Ditfurt, ist die Bode schon übergeschwappt: Die Fläche links neben der Kreisstraße, die von der L 66 in den Ort führt, gleicht seit Sonnabend einem See. Das Wasser reicht bereits an die Fahrbahn heran.