Bauen im Harz: Worauf sich Kunden 2022 einstellen müssen

Landkreis Harz/MZ - Bereits im vergangenen Jahr haben Häuslebauer und Handwerksbetriebe einen drastischen Anstieg der Baustoffpreise erlebt. Ist 2022 eine Entspannung zu erwarten, und wie wirkt sich die Coronapandemie weiter auf die Lieferbedingungen aus? Kurz: Worauf müssen sich Kunden Anfang des Jahres einstellen?

Warum sind die Preise für Rohstoffe derzeit so hoch?

Daniel Anger, Ressortleiter für Politik und Kommunikation beim Bauindustrieverband Ost, erklärt: „Seit Beginn des Jahres 2021 kämpft die Bauwirtschaft mit deutlichen Preissteigerungen bei Baumaterialien.“ Die Ursachen dafür seien das Herunterfahren der weltweiten Produktionskapazitäten und die anziehende Konjunktur in China und den USA in Folge der Coronapandemie. Dadurch sei es zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen gekommen. Hinzu kämen noch Verzögerungen in den Lieferketten, die durch coronabedingte Produktionsausfälle entstehen, sowie gestiegene Frachtkosten und die Preissteigerungen bei Treibstoff.

Wie ist die Situation bei Betrieben in der Region?

Hans-Jürgen Teichmann, Geschäftsführer der Harzer Fensterwerk Thaler Fenstertechnik GmbH & Co. KG, führt aus: „Die größten Preissteigerungen mussten wir bisher bei Aluminium und Holz und daraus gefertigten Endprodukten verkraften.“ Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhöhten sich Preise für Zimmer- und Holzbauarbeiten um 46,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Stand: August 2021).

Laut Michael Fischer, dem Geschäftsführer der Heisat GmbH in Quedlinburg, gibt es im Bereich Heizung, Klima und Sanitär Lieferengpässe bei verschiedenen Materialien. „Vor vier Wochen waren es die Brennwertgeräte von Buderus. Jetzt sind es die von Viessmann.“ Tendenziell seien derzeit die elektronischen Bauteile betroffen. Es könnten aber auch völlig profane Teile wie Profile oder Schienen sein, die nicht lieferbar sind. „Das ist für uns als Handwerker sehr schwer nachzuvollziehen“, so Fischer. Auch er beobachtet Preissteigerungen. So koste ein 25-Liter-Ausdehngefäß im Einkauf 2018 genau 21,93 Euro. Heute liege der Preis für dasselbe Teil bei 36,38 Euro.

Welche Wartezeiten entstehen dadurch?

Im Harzer Fensterwerk in Thale hätten sich die Lieferzeiten für Fertigprodukte inzwischen auf drei bis sechs Wochen verlängert, berichtet Hans-Jürgen Teichmann. „Natürlich müssen unsere Kunden auch mit längeren Liefer- und Montagezeiten rechnen, da wir auf immer weniger Fachpersonal zugreifen können. “

Laut Michael Fischer von Heisat seien die Wartezeiten für Kunden unterschiedlich. „Dadurch, dass wir an manchen Tagen überhaupt kein Heizgerät bekommen oder nur unvollständig, müssen sich die Kunden in Geduld üben.“ Momentan liege die durchschnittliche Wartezeit beim Heizungstausch bei etwa drei Monaten. Kunden, deren Heizung ausgefallen ist, würden aber bevorzugt behandelt.

Welche Faktoren bestimmen die Preise noch?

Der Preis für Bauleistungen setzt sich aus mehreren Posten zusammen, erklärt Daniel Anger vom Bauindustrieverband Ost. Dazu gehören unter anderem die Personalkosten, die in den letzten Jahren aufgrund von Tariferhöhungen stetig gestiegen sind. Allein wegen des Fachkräftemangels seien die Bauunternehmen in der Pflicht, einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten - die Entlohnung sei dabei nur ein Punkt. Zudem spielten Vorgaben, wie etwa für eine klimagerechte Sanierung, eine große Rolle bei der Preiszusammensetzung.

Werden die Preise in absehbarer Zeit sinken?

Daniel Anger sagt: „Ein Blick in die Glaskugel ist in diesem Zusammenhang schwierig. Die Historie zeigt, dass starke Steigerungen der Baumaterialpreise meist nur wenige Monate andauerten.“ Die derzeitige Situation sei jedoch eine andere, da sie schon seit Beginn des vergangenen Jahres anhalte. Der massive Anstieg der Baumaterialpreise habe in den vergangenen Monaten gestoppt, so dass die Preise nun auf einem sehr hohen Niveau verharrten. „Mit einer Entspannung ist vorerst nicht zu rechen“, fasst Anger die Situation zusammen.

Wulfhard Böker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode, sieht die Situation ähnlich: „Wir befinden uns in einer Teuerungsspirale.“ Zwar seien bei Holz und Stahl wieder die bestellten Mengen und Qualitäten verfügbar, aber die Verkäufer böten diese perspektivisch nicht mehr zu niedrigeren Preisen an. Bei Elektro- und Sanitärmaterial stiegen die Preise sogar noch weiter.

Was können Kunden in dieser Situation tun?

Wulfhard Böker rät Kunden, die gerade mit der Renovierung zögern oder planen, ein Haus zu bauen, sich mit ihrem Handwerker zu beraten, ein Angebot ausstellen zu lassen und länger im Voraus zu planen. „Wer vorhat, im März den Auftrag für den Hausbau zu erteilen, wird nicht im Winter einziehen können“, so Böker. Denn von der Auftragserteilung bis zu Ausführung der Arbeiten könnten mehrere Monate vergehen. Viele Firmen seien bis zu einem halben Jahr mit Aufträgen ausgelastet. Hinzu komme die Frage, ob man das Material zum gewünschten Zeitpunkt und zum veranschlagten Preis bekomme. „Wer einen Auftrag schnell erledigt haben will, muss mehr Geld in die Hand nehmen, um vorgezogen zu werden“, so Böker.

Welche Folgen hat das für öffentliche Bauvorhaben?

In den vergangenen Monaten habe es bereits Verzögerungen bei einigen Bauprojekten der öffentlichen Hand gegeben, sagt Wulfhard Böker. Betroffen gewesen seien Neu- und Ersatzbauten, nicht aber der Straßenbau. Hinzu komme, dass die Handwerker, die im vergangenen Jahr Ausschreibungen gewonnen haben, jetzt vor dem Problem stehen, dass die veranschlagten Preise bindend sind, sich die Rohstoffpreise aber erhöht haben, erläutert Böker. Wenn keine Preisgleitklausel vereinbart wurde, die es ermöglicht, die Preise nachträglich anzupassen, müssten sie nachverhandeln. „Und welche öffentliche Hand macht das denn?“, fährt Böker fort. Die Folge sei, dass die Unternehmen auf den zusätzlichen Kosten sitzen blieben.