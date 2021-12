Autofahrer stürzt vier Meter in die Tiefe

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw von der Oehringer Brücke in der Magdeburger Straße in Quedlinburg gestürzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw von der Oehringer Brücke in der Magdeburger Straße in Quedlinburg rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Wie ein Sprecher des Halberstädter Polizeireviers weiter mitteilt, haben nach derzeitigem Erkenntnisstand vermutlich gesundheitliche Beeinträchtigungen zu dem Unfall geführt, der sich gegen 14.30 Uhr ereignet hatte. Der Fahrer wurde verletzt ins Klinikum gebracht. Das Fahrzeug hatte das Brückengeländer durchbrochen und kam am Ufer der Bode zum Stehen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.