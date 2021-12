Anhänger löst sich auf A36 bei Quedlinburg von Pkw

Wegen eines Unfalls musste die A36 bei Quedlinburg am Dienstagmorgen gesperrt werden.

Quedlinburg/MZ - Bei einem Unfall auf der A36 bei Quedlinburg ist am Dienstagmorgen nach Polizeiangaben eine Person leicht verletzt worden. Gegen 8.10 Uhr hatte sich zwischen den Anschlusstellen Quedlinburg-Zentrum und Quedlinburg-Ost aus bislang ungeklärter Ursache ein Anhänger von einem Pkw gelöst.

Der Anhänger kam auf der linken Fahrspur zum Stehen, zwei weitere Fahrzeuge fuhren in diesen hinein, erklärte ein Sprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes in Hohenwarsleben auf Anfrage der MZ. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Wernigerode habe der Abschnitt gesperrt werden müssen. Dadurch kam es in der Ortsdurchfahrt Quedlinburg zu kilometerlangen Staus.