75.000 Euro für Thalenser Wehren

Thale/MZ - 750.000 Euro stehen den zehn Feuerwehren in Thale und den Ortsteilen in diesem Jahr für Anschaffungen, Reparaturen und Co. zur Verfügung. Das sind über 300.000 Euro mehr als in den Vorjahren, freut sich Steffen Bornemann, der als Stadtwehrleiter in Thale den Überblick über alle Wehren hat. Aber sie seien auch dringend notwendig, um die Wehren fit für die sich ändernden Herausforderungen zu machen.