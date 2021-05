Corona-Erkrankungen in Pflegeheim Nach zwei Erkrankungen: Landkreis Anhalt-Bitterfeld führt 250 Corona-Tests in Zerbster Pflegeheim durch

Zerbst/Köthen - Das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat rund 250 Corona-Tests in einem Altenpflegeheim in Zerbst durchgeführt. Anlass war, dass von den vier Covid-19-Erkrankten, die in den vergangenen neun Tagen aus Zerbst gemeldet wurde, drei in Verbindung mit dem Heim ...