Corona in Anhalt-Bitterfeld: Landkreis meldet sieben Neuninfektionen - Inzidenz bei 56,2

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für den Montag sieben Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus gemeldet. Die Gesamtzahl steigt nach seinen Angaben damit auf 307, die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 56,2 (Stand 10.11.2020, 0 Uhr). Zu den Orten der Neuinfektionen wurden keine exakten Angaben gemacht.

Nach Angaben des Landkreiss gelten aktuell 111 Personen im Kreis als aktiv infiziert, mit 25 gibt es die meisten in Zerbst, 20 sind es in Bitterfeld-Wolfen. 478 Personen befinden sich in Quarantäne.

Das Land Sachsen-Anhalt meldete am Dienstag (Stand Montag, 15.34 Uhr) für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld allerdings schon 321 Fälle - beruhend auf Meldungen des Landkreises. Warum der Landkreis am Dienstag, 17.07 Uhr, per Pressemitteilung ältere Zahlen schickte, blieb unklar. Das Land sprach in seiner Mitteilung sogar von 139 aktuell Infizierten. (mz)