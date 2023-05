Zunehmender Antisemitismus in Sachsen-Anhalt - RIAS-Meldestelle soll Dunkelfeld ausleuchten

Magdeburg/MZ - Als die Corona-Demonstrationen 2020 Fahrt aufnahmen, sah man sie plötzlich häufiger: abgewandelte Judensterne mit dem Wort „ungeimpft“. Ihre Botschaft sollte lauten: Wer die Impfung verweigert, wird vom Staat genauso unterdrückt wie die Juden im Nationalsozialismus. Als die Sterne in Halle auftauchten, sah die Staatsanwaltschaft zunächst kein Mittel gegen diese Holocaust-Verharmlosung – das Zeigen sei nicht strafbar, ein Verbot nicht möglich. In ganz Deutschland war der Umgang mit den Sternen umstritten: Ende 2022 gab es in Sachsen-Anhalt die ersten Strafbefehle dagegen.