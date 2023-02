Das Zukunftszentrum Deutsche einheit kommt nach Halle: Jury-Chefin Katrin Budde (3. von links) lobte am Mittwoch in Berlin die Bewerbung der Saalestadt.

Berlin/MZ - Nach der Entscheidung über das „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ hat die Jury das hallesche Gesamtkonzept in höchsten Tönen gelobt. Der Riebeckplatz als künftiger Standort der Denkfabrik sei ein „wirklich typischer Ort der Transformation“, erklärte die Kommissionschefin Katrin Budde (SPD) am Mittwoch in Berlin. Das gelte auch für die Stadt selbst, „allein schon das Zusammenwachsen von Halle-Neustadt und Halle“, so Budde.