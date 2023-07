Das Grundwasser in Sachsen-Anhalt ist erschöpft, Regen soll es auffüllen. Experten sagen, was nötig ist – auf Eigentümer kommen Ausgaben zu.

6. Dürrejahr in Sachsen-Anhalt: Grundwasser erschöpft - was die Behörden jetzt planen

Niedrigwasser in der Elbe und geleerte Grundwasservorräte - die Landesregierung will nun reagieren.

Magdeburg - Trotz örtlicher Starkregen hält in Sachsen-Anhalt die außergewöhnliche Dürre in tieferen Bodenschichten an. Während die oberen 25 Zentimeter derzeit in den meisten Regionen gut durchfeuchtet sind, konnte sich das Grundwasser laut Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig bis heute nicht erholen.