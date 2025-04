Seit der Bundestagswahl scheint die AfD vor lauter Kraft kaum noch laufen zu können. Einer ihrer Vordenker aber gießt Wasser in den Wein. Wie das ankommt in der Partei, die 2026 in Sachsen-Anhalt regieren will.

Halle/MZ - Götz Kubitschek wartet nicht lange mit seiner Wahlanalyse. Schon am Tag nach dem Urnengang schreibt er in seinem Blog auf dem Portal „sezession.de“ von „glänzenden Ergebnissen“, gleich in der Überschrift. Im Text jubelt er, es sei „fast alles vorhanden für eine politische Wende in Deutschland“. Am Ende ist von einem „Meilenstein“ die Rede.