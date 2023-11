Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Es ist ein langer Weg, den Robert Farle zurückgelegt hat. Vor der Wiedervereinigung agitierte er in Nordrhein-Westfalen für die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), eine linksextremistische Splitterpartei. Im reifen Alter schloss er sich der AfD an, die am äußerst rechten Rand des politischen Spektrums steht. Oder war der Weg womöglich gar nicht so weit? Eines hat sich an seiner Überzeugung jedenfalls nie geändert: Die USA hält Farle für ein Grundübel auf der Welt – ebenso wie die Nato.