In Magdeburg plant Sachsen-Anhalts Landesregierung das teuerste Bauvorhaben der Landesgeschichte. In der FDP gibt es Bauchschmerzen - warum aber die AfD dafür ist.

Neue Uniklinik für eine Milliarde Euro: Was Fraktionen im Landtag zu schuldenfinanziertem Projekt sagen

So soll der Haupteingang der Magdeburger Uniklinik künftig aussehen.

Magdeburg/MZ - Für ihr Vorhaben, das größte Bauvorhaben in der Geschichte des Landes mit neuen Schulden zu finanzieren, bekommt die Landesregierung breite Rückendeckung aus dem Landtag. Mindestens 1,06 Milliarden Euro soll ein neues Zentralklinikum für die Magdeburger Uniklinik kosten. An diesem Dienstag will die Landesregierung einen Grundsatzbeschluss fassen. Im Parlament stehen nicht nur die Regierungsparteien CDU, SPD und FDP dahinter, sondern auch die oppositionelle AfD.