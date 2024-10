Im Sommer forderte eine Gruppe Sozialdemokraten einen Neustart. Elrid Pasbrig trat nun als Parteivorsitzende an, scheitert jedoch - und verliert auch ihren Sitz im Landesvorstand.

Sie machen weiter an der Spitze: Andreas Schmidt und Juliane Kleemann

Quedlinburg/MZ - Die SPD Sachsen-Anhalt hat einen neuen Landesvorstand. Eine Gruppe von Kritikern der bisherigen Spitze wurde dabei abgestraft: Die SPD-Kreisvorsitzenden Jörg Felgner (Harz) und Elrid Pasbrig (Jerichower Land) fielen am Sonnabend bei Wahlen durch und gehören dem neuen Landesvorstand nicht an. Die Entscheidung fiel bei einem Landesparteitag in Quedlinburg (Landkreis Harz).