Für den Bau von Fernstraßen gab es 2023 eine Rekordzahl von Verfahren. Die Linke wirft der Landesregierung Heuchelei vor - was das Verkehrsministerium entgegnet.

Magdeburg/MZ - In keinem Bundesland hat es im vergangenen Jahr für den Bau von Fernstraßen so viele Enteignungsverfahren wie in Sachsen-Anhalt gegeben. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Gruppe im Bundestag. Insgesamt 32 Verfahren listete das Bundesverkehrsministerium für Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 auf, davon 14 laufende und 18 abgeschlossene.