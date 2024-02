Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Landwirte in Sachsen-Anhalt wollen einen Besuch von Grünen-Chefin Ricarda Lang in Magdeburg nutzen, um gegen die Ampelregierung zu protestieren. Lang will am Sonnabend bei einem parteiinternen und öffentlich nicht angekündigten Treffen sprechen. Dennoch kursieren unter Landwirten Aufrufe, sich vor dem Veranstaltungsort zu versammeln.