Die von ihm geleitete Zeitschrift „Compact“ ist verboten, Eigentum der Firma ist beschlagnahmt. Bei einem Parteitag in Magdeburg ist Jürgen Elsässer dennoch gern gesehen.

Jürgen Elsässer Mitte Juli vor seinem Haus in Brandenburg, während der laufenden Razzia.

Magdeburg/MZ - Der ehemalige Chefredakteur der verbotenen rechtsextremistischen Zeitschrift „Compact“, Jürgen Elsässer, wird bei einem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt sprechen. Das bestätigte AfD-Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt auf MZ-Anfrage. „Beim Landesparteitag ist er unser Ehrengast und wird ein Grußwort halten“, sagte Schmidt am Donnerstag. Der Parteitag findet am 17. und 18. August in Magdeburg statt.